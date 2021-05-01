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В Заводоуковске возобновят кинопоказы под открытым небом

Общество, 18:58 26 мая 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Проект "Кинотеатр под открытым небом" возобновят в Заводоуковске. Первый в этом сезоне киносеанс состоится 27 мая на парковке у Центра развития детей и молодежи (ул. Береговая, 27а). Зрителям покажут фильм "Человек паук: через вселенные", сообщает департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В Заводоуковске есть кинотеатр, однако формат показа фильмов под открытым небом тоже оказался востребованным, проект работает в городе девять лет. Владельцы авто присоединяются к просмотру фильмов, при этом не нарушая социальную дистанцию и безопасность зрителей. Звук транслируется по радиоволне прямо в салоны машин.

"Мы предоставляем возможность жителям города после трудового дня в необычном формате провести свой досуг в компании родных или друзей. Все показы абсолютно бесплатны", - рассказала организатор проекта Ольга Фишер.

Показы фильмов будут проходить каждую неделю по четвергам при хорошей погоде.

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# кинопоказ

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