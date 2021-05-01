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Тюменские студенты стали лучшими на олимпиаде "Я - профессионал"

Общество, 16:40 26 мая 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Магистранты Политехнической школы ТюмГУ стали лучшими на олимпиаде "Я – профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело". Золотым медалистом стал Дмитрий Платонов, серебряным - Анатолий Андреев, бронзов - Андрей Анисимов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

К финальным состязаниям были допущены более 70 студентов 17 российских вузов из десяти регионов. Организатором стал Тюменский госуниверситет. Заключительные испытания проходили в формате бизнес-симулятора, соответствующего полному жизненному циклу развития проекта на разработку месторождения.

"Впервые участвовал в олимпиаде "Я – профессионал" на выпускном курсе бакалавриата и стал призером, благодаря чему поступил в Политехническую школу ТюмГУ на "Концептуальный инжиниринг". Уже через год получил "бронзу" по направлению "Нефтегазовое дело" и стал призером по "Геологии". Статус золотого медалиста был моей заветной целью в этом году", – рассказал победитель Дмитрий Платонов.

Еще семь студентов магистратуры "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" Политехнической школы стали победителями, четыре – призерами.

Лучшие участники олимпиады по направлению "Нефтегазовое дело" получают возможность пройти практику или стажировку в нефтегазовых компаниях. Для медалистов, победителей и призеров предусмотрены льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру в ведущие вузы страны. Они также претендуют на денежную премию в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

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# олимпиада Я - профессионал , ТюмГУ

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