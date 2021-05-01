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Тюменцы могут получить бесплатную консультацию психолога центра "Дзержинец"

Общество, 08:25 28 мая 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Бесплатная анонимная психологическая почта продолжает свою работу в Центре внешкольной работы "Дзержинец".

Желающие могут написать о том, что их волнует, а специалисты-психологи ответят в течение двух-трех рабочих дней.

"На запросы отвечаю письменно. Почта востребована. Пишут постоянно. Проверяю ее каждый день. Пишут люди в возрасте от 14 лет. Верхний порог возраста выделить сложно, хотя, в основном, это люди до 30-35 лет", – поделился психолог ЦВР "Дзержинец" Евгений Андреев.

По его словам, люди рассказывают о самых разных проблемах, начиная от сложностей в коллективе и заканчивая непониманием в семье.

Отправить письмо можно по адресу электронной почты: young_psypost@mail.ru.

Инна Пахомова

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# помощь , психологи

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