В Югре потушили все действующие лесные пожары

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В лесах Югры природных пожаров не зарегистрировано. Об этом со ссылкой на окружной департамент недропользования и природных ресурсов пишет портал ugra-news.ru.

Напомним, резкий рост площади лесных пожаров был отмечен на территории автономного округа в прошедшие выходные дни: утром 24 мая горели 1 тыс. 288 гектаров в Кондинском лесничестве. Уже через сутки в муниципалитете остался один пожар на площади 361 гектаров, не представляющий угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

Как сообщили в ведомстве, ликвидировали возгорания в том числе и силами трех вертолетов Ми-8 и трех самолетов Ан-2.

"По состоянию на 9 часов утра местного времени 26 мая на территории Ханты-Мансийского автономного округа отсутствуют действующие лесные пожары. В регионе сегодня прогнозируются I-III классы пожарной опасности", — сообщили в ведомстве.

Напомним, пожароопасный сезон объявлен в регионе с 23 апреля. За это время в лесах Югры произошло 49 лесных пожаров общей площадью 2 454,4 гектаров. 21 мая решением губернатора Югры в регионе введен режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.