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Тюменская почта приглашает поучаствовать в сборе артефактов для музея

Общество, 17:35 27 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают поучаствовать в сборе артефактов для музейной экспозиции ко Дню российской почты, который в этом году отмечается 11 июля, сообщает областное УФПС.

"Почта – уникальная компания. Ее история тянется из глубины веков. Первые зачатки почтовой связи зародились в государствах древности вместе с появлением письменности: Месопотамии, Египте, Греции, Персии, Китае, Римской империи. Государственная регулярная почтовая связь России ведет свое начало с реформ Петра Первого. Указ, положивший начало регулярной почтовой связи с Сибирью, был издан 12 ноября 1698 года. Указом 1724 года была учреждена ежемесячная почта до Тобольска, а в 1800 году в Тобольске был образован Сибирский почтамт. Пока у нас немного материалов: сургучница, открытки и конверты с торжественных спецгашений почтовой продукции. Надеемся, к профессиональному празднику у почтовиков получится собрать больше артефактов и показать их взрослым и детям", - отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.

Внести свой вклад в пополнение экспозиции могут все желающие. Это могут быть старинные марки, почтовые карточки, фото- и видеоматериалы, а также иные вещи, имеющие отношение к истории почты. Также приглашаем к сотрудничеству организации: средства массовой информации и библиотеки региона.

Материалы можно передать тюменским почтовикам в отделении связи № 26 по ул. Республики, 144 и в центральном отделении связи по ул. Республики, 56, окно № 1, в рабочее время. По вопросам сотрудничества обращаться по телефону: (3452) 546-998, электронная почта: Ponomareva.Tatiana@russianpost.ru.

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# Почта России

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