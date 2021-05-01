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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские врачи спасли северянина от последствий инсульта

Происшествия, 12:25 27 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

62-летний северянин приехал в Тюмень на юбилей сестры. В разгар торжества он почувствовал слабость в конечностях, а родственники заметили у него асимметрию лица. Заподозрив инсульт, гости вызвали скорую, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Мужчину доставили в нейрососудистый центр ОКБ №2. Обследование выявило лакунарный инсульт, который возникает вследствие закупорки мелких артерий. Такое поражение обычно связано с наличием артериальной гипертензии или сахарного диабета. Пациенту снизили давление, а затем провели растворение тромба лекарственными препаратами.

"Пациент получил необходимое лечение в самом начале кризиса. Уже на утро произошел полный регресс симптомов: исчезла асимметрия лица, полностью восстановилась работа конечностей", - рассказала заведующая неврологическим отделением Лариса Муратова.

Во время пребывания в стационаре врачи ОКБ №2 стабилизировали мужчине артериальное давление, назначили комплексную антигипертензивную терапию. С рекомендациями наблюдения у кардиолога по месту жительства, ежедневного контроля давления и увеличения физической активности пациент в удовлетворительном состоянии был выписан на восьмые сутки.

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# инсульт , ОКБ №2

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