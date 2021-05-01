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Убившего жену тобольского полицейского суд отправил в колонию на 14 лет

Происшествия, 12:05 27 мая 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Апелляционную жалобу экс-полицейского, осужденного Тобольским городским судом за убийство жены, отклонил Тюменский областной суд.

В октябре 2019 года мужчина в очередной раз избил 25-летнюю супругу и, скрывая следы преступления, вытолкнул ее головой вниз из окна четвертого этажа. Женщина получила множественные травмы и скончалась в машине неотложки.

Бывшего полицейского приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По приговору он обязан выплатить 800 тыс. рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей женщины.

Изучив все обстоятельства, суд не нашел оснований для отмены приговора Тобольского городского суда и удовлетворения жалобы осужденного.

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# Тобольск , убийство

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