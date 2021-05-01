Дмитрий Горицкий наделен полномочиями сенатора от Тюменской области

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий наделен полномочиями сенатора Российской Федерации, представляющего в Совете Федерации РФ Тюменскую областную думу.

Такое решение единогласно приняли депутаты регионального законодательного собрания на заседании 27 мая.

При обсуждении кандидатуры Дмитрия Горицкого народные избранники отметили его профессионализм и порядочность. Особенно высоко коллеги-депутаты оценили заслуги Горицкого в формировании эффективного и социально ориентированного регионального бюджета.

Евгений Бабенко