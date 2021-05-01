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Тюменские производственники воплотили северную сказку для детсадов Югры и Ямала

Общество, 14:24 27 мая 2021

ТПК "Умничка" | Фото: ТПК "Умничка"

Набор бизибордов "Северная сказка" разработала и выпустила тюменская производственная компания "Умничка", сообщает пресс-служба предприятия.

Сет включает в себя 4 композиции: "Чум", "Ездовая собака", "Северный мальчик" и "Олень".

Новинка появилась в ответ на запрос детских дошкольных учреждений Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. Инновационная разработка не имеет аналогов в РФ и защищена авторским правом.

"Понимая, какое значение в воспитании дошкольников имеет национальная культура и традиции, компания адаптировала свое развивающее оборудование для детсадов севера, - отметил основатель компании "Умничка" Фёдор Будылдин. - Мы знаем, как бережно относятся коренные народы к своей истории. В наших разработках мы учли все нюансы".

Чтобы орнаменты на одежде мальчика соответствовали реальным, а предметы быта северных народов – действительно существующим, в процессе создания "Северной сказки", дизайнеры "Умнички" консультировались со специалистами Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

С помощью набора "Северная сказка" педагоги смогут проводить тематические занятия для дошкольников и в игровой форме знакомить детей с историей своего края. Все бизиборды выполнены с учетом психолого-педагогических рекомендаций и соответствуют возрастным особенностям.

Новинка компании сразу же пришлась по душе потребителю. Первым ей заинтересовался ноябрьский детский сад "Машенька".

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# детские сады , компания Умничка

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