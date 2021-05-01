На YouTube-канале проекта "Покупай тюменское" начинается новый сезон

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый сезон шоу, посвященного экскурсиям по интересным и знаковым предприятиям Тюменской области, стартует в рамках проекта "Покупай тюменское" в июле. Выпуски появятся на You-Tube-канале проекта.

Команда "Покупай тюменское" уже приступила к съемкам нового сезона шоу на нескольких предприятиях региона. Зрители канала смогут посмотреть видеоэкскурсии по "ПРОДО Тюменский бройлер", птицефабрике "Пышминская", ООО "Тюменьмолоко", "Золотые луга". Экскурсию для зрителей проведут известные ведущие города и УФО.

Экскурсии — это не все, чем порадует проект жителей города. Также ожидается серия кулинарных роликов. "Покупай тюменское" сейчас проводит съемки совместно с кулинарной школой "МаксиМ. Класс". Благодаря роликам горожане научатся готовить блюда мировой кухни из тюменских продуктов.

"Для нас важно не только рассказывать о местных продуктах, но и показывать покупателям производство. Открытость — это главная составляющая во взаимоотношениях производителя и покупателя", — сказала продюсер проекта "Покупай тюменское" Ульяна Жаркова.

Напомним, проект активно пошел в онлайн в 2020 году. Так, открылся сайт покупайтюменское.рф, на котором можно узнать все о местных товаропроизводителях и заказать продукты домой. А в ноябре того же года на видеохостинге YouTube открылся канал проекта.

За анонсами событий можно следить на странице "Покупай тюменское" в Instagram.

Инна Пахомова