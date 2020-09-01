Сыры, икру из вешенок и пресервы можно купить на ярмарке "Покупай тюменское"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Изготовленные по итальянской технологии сыры, икру из вешенок, пресервы, полуфабрикаты и очищенный картофель под соусом представляют предприятия на ярмарке местной продукции, которая открылась на площадке рынка "Михайловский" (ул. Федюнинского 55/1) в Тюмени 20 сентября.

Посетить ее горожане и гости областной столицы могут до 19 часов. Здесь можно не только купить товары местных производителей, но и принять участие в конкурсах с призами – для гостей с 12 до 17 часов организована развлекательная программа.

На ярмарке представлено множество товаров производителей Тюмени и региона. На прилавках можно встретить сыры, мороженое, колбасу, мясо, рыбу, травяные чаи, мед, сладости и обувь.

Продавец сыроварни "Ингала" Елена Столешникова отмечает, что их продукция легко плавится, ее можно замораживать и не бояться, что после разморозки она станет непригодной для употребления.

"Все сыры натуральные. Делаем их строго на цельном коровьем молоке, придерживаемся итальянской технологии. Сыры не хлорируются, поэтому не исчезают полезные для роста продукта бактерии. Молоко закупаем в 60 километрах от деревни Карабаш. Работаем только с фермерским хозяйством. Полностью итальянская закваска, цельное коровье молоко, соль, сычуг и сроки созревания – больше в этих сырах никаких добавок нет", – заверила она.

Тюменцы могут приобрести здесь как полугодовалые, так и "молодые" сыры.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специально к ярмарке "Покупай тюменское" индивидуальный предприниматель Валерий Калашников подготовил продукцию из грибов.

"Впервые решили представить готовую продукцию из вешенок: маринованные, жареные грибы и икра из них. Если на нее будет спрос, то можно будет наладить производство. Вешенки выращиваем сами в селе Велижаны Нижнетавдинского района. Участвуем во всех ярмарках, которые устраивают в регионе", – поделился Валерий Калашников.

Дебютирует на ярмарке молодая компания "Хорс" – производство запустили три с половиной месяца назад. На прилавке – продукция из мяса птицы. Курицу выращивают в с. Иска Нижнетавдинского района, а цех переработки находится в Тюмени.

"Мы привезли мясо курочки, которая выросла без антибиотиков и без вредных кормов. В рационе птицы – кукуруза. Получается, абсолютно натуральное мясо, не вызывающее аллергии. Из курицы мы сделали много вкуснейшей продукции. Это рулет, копчености, печеночный хлеб, колбаса с разными специями", – поделился руководитель проекта "Хорс" Сергей Пульников.

Одну из своих визитных карточек – фирменные пресервы – предлагает тюменский рыбоперерабатывающий завод "Эра-98".

"Мы представляем часть ассортимента, потому что у нас насчитывается несколько десятков пресервов. Их цена значительно ниже, чем в сетях. Это знаменитая сельд-матье и наша легендарная сельдь, которая называется "Зимняя вишня". Помимо этого мы запустили собственную линейку полуфабрикатов: готовим котлеты из северной щуки, минтая. У нас есть северные сладкие креветки со скидкой 50 процентов, стейки нерки, кижуча, семги, форели со скидкой 20 процентов. Огромный ассортимент свежемороженной рыбы со свежего вылова", – поделилась директор по маркетингу завода по переработке рыбы "Эра-98" Анна Русакова.

У прилавка, за которым расположились представители бренда "Натуральные полуфабрикаты "Шорохов", тюменцы могут продегустировать пельмени, чебуреки и колбаски для гриля.

"Предприятие работает с 1997 года. Все начиналось с маленького пельменного цеха, который вырос в производство полуфабрикатов. Сейчас насчитывается около 30 наименований продукции. Это вареники, манты, тефтели, котлеты и тому подобное. Используем исключительно натуральное сырье. В наших пельменях нет пищевых добавок, усилителей вкуса. При приготовлении теста используем яйца, а не яичный меланж. Мясо закупаем у тюменских фермеров", – рассказал заместитель директора Николай Шорохов.

Агрофирма "Кримм" представила картофельные шарики, картофель с соусом "Чили с беконом", дольки в кожуре, слайсы.

"Есть и отварная цельная свекла. Открыл, достал, порезал, хоть сейчас – в пищу. Все для удобства", – отметила продавец агрофирмы "Кримм" Галина Бубнова". Цены приемлемые: за полкилограмма очищенного картофеля – 25 рублей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова