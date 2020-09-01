Сапоги из нерпы, кисы и хромовую обувь выставили на ярмарке "Покупай тюменское"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сапоги из нерпы, кисы из меха оленя и хромовую обувь представило производство "Восход" на ярмарке местных производителей "Покупай тюменское", которая работает на площадке рынка "Михайловский" в Тюмени 19 и 20 сентября.

"Мы правопреемники большой тюменской обувной фабрики "Восход", которая была открыта в 1963 году. В 2018 году они прекратили производство собственных моделей обуви, но мы по партнерскому договору решили продолжать их дело. На ярмарке мы представляем свои модели обуви", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" индивидуальный предприниматель Артем Антосик.

На выставке тюменцы могут увидеть хромовую обувь, меховые сапоги из нерпы. "Здесь есть классические кисы из меха оленя. Их главное преимущество в том, что они держат тепло при температуре воздуха до 50 градусов. Можно посмотреть высокие кожаные сапоги – как осенние, так и зимние. Можно приобрести валенки, это продукция уже наших партнеров", – перечислил Артем Антосик.

Стоимость осенней обуви из кожи варьируется до шести тысяч рублей. Зимний вариант – до семи тысяч рублей.

"Есть сапоги, которые в среднем на рынке стоят 12-15 тысяч, у нас же такие можно купить за восемь. Людей больше всего интересует меховая обувь. Мало кто остается равнодушным, когда видит модель из нерпы. Она красивая, блестит, не боится влаги, подходит под норковую шубу. Средняя цена – 19 тысяч рублей. Мех сам по себе дорогой, отсюда такая цена. Стоит сказать, что эту обувь можно носить минимум семь лет. Даем гарантию на весь сезон", – добавил индивидуальный предприниматель.

Производство "Восход" функционирует в центре Тюмени – на ул. Урицкого, 5. Помимо создания обуви здесь занимаются ее ремонтом, индивидуальным пошивом.

Ярмарка местных товаров от проекта "Покупай тюменское" будет работать на площадке рынка "Михайловский" (ул. Федюнинского 55/1) 19 и 20 сентября. Торговля будет проводиться с 11 до 19 часов.

Инна Пахомова