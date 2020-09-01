Мед, леденцы-пельмени и травяные чаи пользуются спросом на ярмарке в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Мед, леденцы-пельмени на палочке и травяные чаи могут найти тюменцы на ярмарке местных производителей "Покупай тюменская", которая работает на площадке рынка "Михайловский" 19 и 20 сентября.

У входа на площадку гостей встречает прилавок с тюменским медом. "Наши пасеки находятся в деревнях Киндер и Тураева. Мед без всяких добавок, натуральный. У нас два вида. Есть потемнее – с горчинкой, интересный карамельный. И светлый. Еще у нас представлен иван-чай с мятой, малиной, смородиной", – рассказывает торговый представитель ООО "Медовый край" Галина Назырова.

Прилавок дома карамели "Ландрин" пестрит леденцами ручной работы. Карамелье Евгения Рыльских подчеркнула, что все ингредиенты натуральные, красители на овощной основе.

"Красный – это свекла, зеленый – тархун, желтый – морковь. Есть карамель синего цвета. При ее изготовлении используем тропический фрукт генипа. Черный цвет сладостей достигается с помощью угля", – поделилась Евгения Рыльских.

Карамель украшена рисунками с изображением животных и сердечек. Здесь можно приобрести и маршмеллоу.

Участие в ярмарке "Покупай тюменское" позволяет сделать продукцию узнаваемой. Ранее представители дома карамели "Ландрин" принимали участие и в других выставках. По их словам, некоторые люди специально приходят на ярмарку, чтобы купить их сладости. Так, редко кто может пройти мимо леденцов в виде пельменей.

Рядом с медом и леденцами – разнообразие травяных чаев. "В составе только российские травы. Полностью ручная сборка, естественная сушка – для этого не используем никаких аппаратов и машин. Травы привозим из Башкирии, Крыма, Алтая. Работаем непосредственно со сборщиками. Чистим травы вручную в Тюмени, убираем все лишние ветки, палки. Никто так не перебирает травы, как мы", – рассказала руководитель магазина разнотравья "Дедушка рекомендует" Ирина.

По ее словам, благодаря ярмаркам тюменцам полюбились травяные чаи. Сейчас они продвигают продукцию в Instagram, принимают заказы. Кроме того, травяные чаи представлены в тюменских магазинах, в основном в пекарнях.

Ярмарка местных товаров от проекта "Покупай тюменское" будет работать на площадке рынка "Михайловский" (ул. Федюнинского 55/1) 19 и 20 сентября с 11 до 19 часов.

Инна Пахомова