Для гостей ярмарки "Покупай тюменское" приготовили отменную мясную продукцию
Охлажденную говядину, стейки разных видов, колбаски, пельмени представит на ярмарке "Покупай тюменское" ООО "Бизон" Омутинского района.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил исполнительный директор предприятия Владимир Корниенко.
В 2020 году ООО "Бизон" открыл в Тюмени три торговые точки. Большую часть продукции для ярмарки "Покупай тюменское" привезут из цехов предприятия, а если не хватит, довезут из магазинов.
"В тюменских ярмарках стараемся участвовать регулярно. У нашей продукции есть свой покупатель, который возвращается. Поэтому все, что производит предприятие, реализуется успешно. Ярмарки – способ представления продукции, место для общения предпринимателей, производителей. В Тюменской области налажено собственное производство, и покупатель должен это видеть", - говорит он.
Для предпринимателей ярмарки – это возможность понять, что нужно потребителю, уверен Владимир Корниенко. Покупатели узнают новые торговые марки. Предприятия могут заявить о себе, представить качественный, конкурентоспособный продукт.
Отметим, ООО "Бизон" начал работу в конце 2009 года и специализируется на производстве и переработке мраморной говядины. Качество и ассортимент – главное, над чем работают технологи и маркетологи предприятия.
Напомним, ярмарка местных товаров "Покупай тюменское" откроется на рынке "Михайловский" (Тюмень, ул. Федюнинского 55/1) 19 и 20 сентября. Торговля пройдет с 11 до 19 часов, развлекательная часть - с 12 до 17 часов. Для покупателей проведут конкурсы.
Анжела Лебедева