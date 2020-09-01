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Для гостей ярмарки "Покупай тюменское" приготовили отменную мясную продукцию

Экономика, 11:40 18 сентября 2020

с аккаунта ООО "Бизон" с Instagram

Охлажденную говядину, стейки разных видов, колбаски, пельмени представит на ярмарке "Покупай тюменское" ООО "Бизон" Омутинского района.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил исполнительный директор предприятия Владимир Корниенко.

В 2020 году ООО "Бизон" открыл в Тюмени три торговые точки. Большую часть продукции для ярмарки "Покупай тюменское" привезут из цехов предприятия, а если не хватит, довезут из магазинов.

"В тюменских ярмарках стараемся участвовать регулярно. У нашей продукции есть свой покупатель, который возвращается. Поэтому все, что производит предприятие, реализуется успешно. Ярмарки – способ представления продукции, место для общения предпринимателей, производителей. В Тюменской области налажено собственное производство, и покупатель должен это видеть", - говорит он.

с аккаунта ООО "Бизон" с Instagram с аккаунта ООО "Бизон" с Instagram ﻿

Для предпринимателей ярмарки – это возможность понять, что нужно потребителю, уверен Владимир Корниенко. Покупатели узнают новые торговые марки. Предприятия могут заявить о себе, представить качественный, конкурентоспособный продукт.

Отметим, ООО "Бизон" начал работу в конце 2009 года и специализируется на производстве и переработке мраморной говядины. Качество и ассортимент – главное, над чем работают технологи и маркетологи предприятия.

Напомним, ярмарка местных товаров "Покупай тюменское" откроется на рынке "Михайловский" (Тюмень, ул. Федюнинского 55/1) 19 и 20 сентября. Торговля пройдет с 11 до 19 часов, развлекательная часть - с 12 до 17 часов. Для покупателей проведут конкурсы.

Анжела Лебедева

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# мраморная говядина , ООО Бизон , ярмарка

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