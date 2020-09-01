Просто праздник какой-то: чем удивит тюменцев ярмарка на Михайловском

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сделать из продовольственной ярмарки праздник намерены организаторы фестиваля тюменской продукции, который пройдет 19 и 20 сентября на рынке "Михайловский".

Как рассказал заместитель директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, куратор проекта "Покупаем тюменское!" Алексей Плеханов, мероприятие станет пилотным. Его яркое отличие от традиционного формата - возможность не только приобрести товары по приятным ценам, но и весело провести время всей семьей. На площадке проведут конкурсы и викторины с подарками, поэтому детям будет, чем заняться, пока родители выбирают что-нибудь вкусное на ужин.

Кроме того, помимо продуктов питания, на прилавках фестиваля можно будет найти непродовольственные товары, вещи, напечатанные на 3D-принтере. Ассортимент обещают шире, чем на всех предыдущих ярмарках - рядом с уже известными крупными тюменскими товаропроизводителями разместят точки сельских предпринимателей и фермеров. Всего к участию приглашены более 30 предпринимателей.

"Наряду с традиционной колбасной, молочной, кондитерской продукцией можно будет купить то, что не найти на полках магазинов либо федеральных торговых сетей. Например, диетическое мясо кролика, детские игрушки. Мы надеемся, что площадка вместит всех желающих и уверены, что проект окажется успешным, а значит, мы будем тиражировать его и дальше", - сообщил Алексей Плеханов.

Он подчеркнул, что 2020 год выдался трудным как для бизнеса, так и для простых жителей региона. Только делая что-то вместе, поддерживая друг друга, можно достигнуть хороших результатов. Ярмарка местных товаров от проекта "Покупай тюменское!" - как раз яркий пример такой совместной работы.

Время работы площадки - с 11 до 19 часов, развлекательная часть - с 12 до 17 часов.

Дарья Казакова