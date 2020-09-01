Натуральное и гипоаллергенное мороженое представили на ярмарке "Покупай тюменское"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Мороженое по советскому стандарту и лакомство без использования молока представили две компании на ярмарке местных производителей "Покупай тюменское", которая работает на площадке рынка "Михайловский" в Тюмени 19 и 20 сентября.

В 2020 году предприятие "Молоко Юргинское" впервые выпустило мороженое. "Делаем лакомство по советскому ГОСТу, используем натуральные сливки", – подчеркнула индивидуальный предприниматель Татьяна Швейн.

300-граммовое сливочное, шоколадное и фисташковое мороженое стоит по 120 рублей. За емкость объемом 200 грамм придется выложить 85 рублей. За 130 граммов лакомства с шоколадным наполнителем – 50 рублей.

"Предприятие работает уже пять лет. Продукция сто процентов натуральная. У нас есть сыры, масло. Мы возим продукцию на все рынки Тюмени. В нашем перечне – около 40 точек в областной столице. Плюс магазин здорового питания "Лакшми. Сегодня по количеству людей видим, что наша продукция востребована. Гости покупают с удовольствием", – добавила Татьяна Швейн.

Неподалеку можно увидеть холодильник, наполненный продукцией бренда "Пашуня". Это мороженое продают в тюменских магазинах здорового питания уже три года.

"Однажды дома я сам сделал мороженое, а потом начал делится с другими людьми. Я хотел приготовить здоровый продукт. В итоге сделал мороженое из банана, льна. Для сладости добавил немного меда. Потом мы решили убрать из состава мед, поскольку он может вызывать аллергию у некоторых людей. Заменили его сиропом топинамбура. Еще мы добавляем гречку. Здесь нет стабилизаторов, эмульгаторов, красителей", – поделился основатель компании "Пашуня" Евгений Щепин.

Он признался, что сначала хотел сделать мороженое для вегетарианцев, потом понял, что оно отлично подходит людям с непереносимостью лактозы.

"Нам часто оставляют благодарные отзывы мамы – нередко у детишек есть проблемы с усвояемостью молока. Причем интересно, что, когда человек пробует наше мороженое, он сразу не поймет, что это какое-то необычное безмолочное мороженое", – добавил предприниматель.

Цена мороженого "Пашуня" – от 130 рублей.

Евгений Щепин старается участвовать в выставках и ярмарках. Так, в 2019 году продукт оценили на конкурсе "Тюменская марка" в номинации "Удачный старт" среди начинающих компаний.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ярмарка местных товаров от проекта "Покупай тюменское" работает на площадке рынка "Михайловский" (ул. Федюнинского 55/1) 19 и 20 сентября с 11 до 19 часов.

Инна Пахомова