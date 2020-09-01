Набор для начинающих блогеров представили на ярмарке "Покупай тюменское"
Набор, который поможет начинающим блогерам выделиться среди других, представила компания "Умничка" на ярмарке местных производителей "Покупай тюменское", которая проходит на площадке рынка "Михайловский" (ул. Федюнинского 55/1) в Тюмени 20 сентября.
"Дизайн студии топ-блогера – это наш новый продукт. Цель – обучить ребенка новой профессии, помочь выделиться среди других блогеров. У нас есть объемные хэштеги, рамки, стикеры, кнопки. С помощью этого начинающий блогер сможет украсить свою комнату этими элементами. Ни у кого на рынке этого еще нет", – рассказал руководитель отдела маркетинга компании "Умничка" Семен Мариев.
По его словам, на сегодняшний день это актуально, так как блогерство развивается, а ведущими своих каналов в соцсетях хотят стать даже пятилетние дети.
Тюменская компания "Умничка" специализируется на производстве оборудования и игрушек для развития детей дошкольных учреждений. Предприятие выпустило метеорологическую станцию для юных горожан, которая обустроена в экопарке Затюменский. Компания производит бизиборды, оборудование для уличных площадок, столы для рисования песком.
Увидеть, как работает 3D-принтер, можно у прилавка компании 3DLab. Она представляет на ярмарке производство на фрезерных, лазерных станках, на станках с числовым программным управлением. Здесь горожане могут купить менажницы из бука, настенные картины.
"На 3D-принтере мы печатаем макеты домов, сувениры. С помощью лазерного выпускаем магниты, настенные карты", – рассказал коммерческий директор компании 3D Lab Андрей Баженов.
Рядом с прилавком располагается кресло-качалка из массива дерева. Если оно заинтересует тюменцев, то его пустят в массовое производство.
Ярмарка местных товаров от проекта "Покупай тюменское" будет работать до 19 часов.
Инна Пахомова