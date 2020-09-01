Набор для начинающих блогеров представили на ярмарке "Покупай тюменское"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Набор, который поможет начинающим блогерам выделиться среди других, представила компания "Умничка" на ярмарке местных производителей "Покупай тюменское", которая проходит на площадке рынка "Михайловский" (ул. Федюнинского 55/1) в Тюмени 20 сентября.

"Дизайн студии топ-блогера – это наш новый продукт. Цель – обучить ребенка новой профессии, помочь выделиться среди других блогеров. У нас есть объемные хэштеги, рамки, стикеры, кнопки. С помощью этого начинающий блогер сможет украсить свою комнату этими элементами. Ни у кого на рынке этого еще нет", – рассказал руководитель отдела маркетинга компании "Умничка" Семен Мариев.

По его словам, на сегодняшний день это актуально, так как блогерство развивается, а ведущими своих каналов в соцсетях хотят стать даже пятилетние дети.

Тюменская компания "Умничка" специализируется на производстве оборудования и игрушек для развития детей дошкольных учреждений. Предприятие выпустило метеорологическую станцию для юных горожан, которая обустроена в экопарке Затюменский. Компания производит бизиборды, оборудование для уличных площадок, столы для рисования песком.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Увидеть, как работает 3D-принтер, можно у прилавка компании 3DLab. Она представляет на ярмарке производство на фрезерных, лазерных станках, на станках с числовым программным управлением. Здесь горожане могут купить менажницы из бука, настенные картины.

"На 3D-принтере мы печатаем макеты домов, сувениры. С помощью лазерного выпускаем магниты, настенные карты", – рассказал коммерческий директор компании 3D Lab Андрей Баженов.

Рядом с прилавком располагается кресло-качалка из массива дерева. Если оно заинтересует тюменцев, то его пустят в массовое производство.

Ярмарка местных товаров от проекта "Покупай тюменское" будет работать до 19 часов.

Инна Пахомова