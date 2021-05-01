Личный состав областного управления Росгвардии проходит второй этап вакцинации от COVID-19

| Фото: Росгвардия | Фото: Росгвардия

Более 600 военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала Тюменского областного управления Росгвардии уже сделали прививки от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V".

Перед вакцинацией, сообщает пресс-служба ведомства, росгвардейцы проходят предварительное медицинское обследование, получают разъяснения о противопоказаниях и рекомендации врачей, которые необходимо соблюдать после прививки. Процедуры проводятся в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности.

Вакцинация, по мнению начальника управления Росгвардии по Тюменской области, полковника полиции Евгения Федоткина, является самым эффективным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, направленной на снижение рисков и профилактику распространения опасного заболевания.

"Кроме этого, росгвардейцы поддерживают здоровье регулярными занятиями спортом в рамках обязательной физической подготовки и во внеслужебное время", — отметил он.