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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Личный состав областного управления Росгвардии проходит второй этап вакцинации от COVID-19

Общество, 17:20 27 мая 2021

Росгвардия | Фото: Росгвардия

Более 600 военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала Тюменского областного управления Росгвардии уже сделали прививки от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V".

Перед вакцинацией, сообщает пресс-служба ведомства, росгвардейцы проходят предварительное медицинское обследование, получают разъяснения о противопоказаниях и рекомендации врачей, которые необходимо соблюдать после прививки. Процедуры проводятся в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности.

Вакцинация, по мнению начальника управления Росгвардии по Тюменской области, полковника полиции Евгения Федоткина, является самым эффективным способом борьбы с новой коронавирусной инфекцией, направленной на снижение рисков и профилактику распространения опасного заболевания.

"Кроме этого, росгвардейцы поддерживают здоровье регулярными занятиями спортом в рамках обязательной физической подготовки и во внеслужебное время", — отметил он.

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# вакцинация , коронавирус , Росгвардия по Тюменской области

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