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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 34 300 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" поступило в Тюменскую область

Общество, 12:27 14 мая 2021

ИА "Тюменская линия"

Еще 34 тыс. 300 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" поступило в Тюменскую область, сообщает региональный оперштаб. Общее число поступившей в регион вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") составило 205 тыс. 243, "ЭпиВакКороны" - 7 тыс. 790.

Прививку вакциной "Гам-Ковид-Вак" поставили 161 тыс. 631 человек. Полный курс вакцинации в два этапа прошли 96 тыс. 452 жителя области.

Вакциной "ЭпиВакКорона" всего привито первым туром 6 тыс. 865 человек, полный курс прошли 1 тыс. 951.

В регионе есть все возможности для проведения коллективной вакцинации в трудовых коллективах; вакциномобили выезжают в отдаленные населенные пункты; работают временные пункты в торговых центрах, выставочном зале (с 12 по 16 мая).

Узнать о работе временных пунктов вакцинации можно здесь.

Напоминаем, в Тюменской области продолжается вакцинация от COVID-19. Вакцинация – единственный способ сформировать популяционный иммунитет и вернуться к обычной жизни, для этого нужно привить 60-70% жителей региона.

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# вакцинация , коронавирус

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