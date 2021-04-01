В Тюмени прививку от COVID-19 можно поставить в четырех торговых центрах с 1 по 10 мая

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции будут работать на территории четырех торговых центров Тюмени с 1 по 10 мая, сообщает региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.

Прививочный кабинет в ТРЦ "Гудвин" будет работать с 1 по 10 мая с 15 до 20 часов. ТЦ "Вояж" - с 1 по 3 мая с 13 до 17 часов. ТРЦ "Сити-молл" - 1 и 2 мая с 10 до 16 часов. ТРЦ "Премьер" - 1 мая с 10 до 16 часов.

Вакцинацию проводят сотрудники городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр.

"Процедура занимает около 10–15 минут вместе с медицинским осмотром. После введения вакцины рекомендуется не уходить в течение 30 минут для контроля самочувствия. Сразу после первой прививки врач по согласованию назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день", - говорят организаторы акции.

Тюменцам для получения прививки необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).