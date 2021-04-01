Еще 4 тыс. 860 доз "ЭпиВакКороны" поступило в Тюменскую область

Еще 4 тыс. 860 доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступило в Тюменскую область. Всего число поступившей в регион этого вида вакцины - 6 тыс. 980 доз.

Первую прививку вакциной "ЭпиВакКорона" поставили 1 тыс. 855 человек, полный курс прошли 519.

Вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") в Тюменскую область доставили 135 тыс. 167 доз. Полостью привились 59 тыс. 688 жителей области.

Напомним, прививку можно поставить без предварительной записи, в прядке живой очереди в ТЦ "Гудвин" (г. Тюмень, ул. Максима Горького, 70). Вакцинация в торговом центре доступна до 1 мая включительно с 10 до 14 часов. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. На постановку второго компонента записывают в городскую поликлинику № 4.