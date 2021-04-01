Пункт вакцинации от COVID-19 будет работать в тюменском ТРЦ "Гудвин"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вакцинацию от COVID-19 в порядке живой очереди смогут пройти жители Тюмени и гости областной столицы в ТРЦ "Гудвин" 24 и 25 апреля с 10 до 14 часов.

Чтобы поставить бесплатную прививку, нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Перед вакцинацией нужно заполнить анкету. На постановку второго компонента будут записывать в городскую поликлинику № 4.

Кроме того, 24 апреля с 10 до 14 часов специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики определят уровень холестерина в крови экспресс-методом, измерят уровень артериального давления, а также рассчитают индекс массы тела, определят состав тела (водно-жировой баланс, костно-мышечная масса, метаболический возраст). С 10 часов до 12 часов 30 минут у посетителей будет возможность получить консультацию врача-эндокринолога.

25 апреля, дополнительно к перечисленным обследованиям можно будет пройти экспресс-тест на ВИЧ и определить уровень стресса с помощью теста Люшера. При выявлении отклонений от нормы пациент получит дальнейшую маршрутизацию обследований в поликлинику по месту прикрепления на дообследование и коррекцию выявленных факторов риска.

"Городская территория здоровья" будет открыта на втором этаже в ТРЦ "Гудвин" с 24 апреля по 1 мая.