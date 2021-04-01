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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменскую область поступило еще 26 тысяч 100 доз вакцины "Спутник V"

Общество, 12:16 21 апреля 2021

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Еще 26 тыс. 100 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) поступило в Тюменскую область, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала вакцинации в Тюменскую область поставлено 135 тыс. 167 доз. Вакцинировано "Гам-Ковид-Вак" 100 тыс. 713 человек. Полный курс вакцинации в два этапа прошли 54 тыс. 93 жителя области.

Вакциной "ЭпиВакКорона" из первой массовой партии первую прививку поставили 1 тыс. 119 человек. Помимо этого данным препаратом в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины.

Врачи убедительно просят всех записываться на вакцинацию только в одну поликлинику, желательно по месту прикрепления и одним из трех способов: на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.

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# вакцинация , коронавирус

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