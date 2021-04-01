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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"Яндекс.Карты" доведут тюменцев до вакцинации

Общество, 15:08 20 апреля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Жители любого города и поселка смогут найти адрес, контакты и время работы ближайшего пункта вакцинации, а также построить до него маршрут.

Как сообщается на официальном сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, на "Яндекс.Картах" доступен поиск пунктов вакцинации. В поисковой строке, поясняется в сообщении, нужно вбить ключевые фразы. Например, "Вакцинация" или "Где сделать прививку"? В текущей базе более 4,5 тыс. точек, и она будет дополняться совместно с Минздравом.

Напоминаем, массовая вакцинация в России началась 18 января 2021 года. Сегодня в стране зарегистрированы три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Привиться можно в государственных или частных медучреждениях.

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# вакцинация , здравоохранение

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