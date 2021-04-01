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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Прилетевшие из Турции и Танзании тюменцы должны повторно сдать тест на COVID-19

Общество, 11:19 21 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Жители Тюменской области, прибывающие до 1 мая 2021 г. из Турции или Танзании на территорию РФ, должны пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда, сообщает Роспотребнадзор.

Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора уполномочены проводить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 иностранных граждан.

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# коронавирус , ПЦР , Роспотребнадзор , тестирование , туристы , Турция

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