В Тюменской области зафиксировали повышение на 5,5% заболеваемости ОРВИ среди взрослого населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 5,5% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю с 5 по 11 апреля 2021 года среди взрослых в Тюменской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей снизилась на 9%. Показатели не превышают недельного эпидемического порога. Общие показатели также не превышают эпидпорога. Вирусы гриппа на неделе не зарегистрированы.

В Тюменской области нет образовательных учреждений, приостановивших работу из-за ОРВИ и гриппа. Во всех школах и детсадах усилен дезинфекционный режим, организован утренний фильтр, проводится профилактическая работа с детьми и родителями.