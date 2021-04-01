В Тюменской области нет очагов коронавирусной инфекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очагов групповой - пять и более случаев - заболеваемости COVID-19 в Тюменской области нет. Такие данные на 12 апреля приводит региональное управление Роспотребнадзора.

В детских образовательных учреждениях нет случаев групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Продолжает действовать обязательный масочный режим. Также специалисты призывают чаще мыть руки, минимизировать контакты и соблюдать социальную дистанцию. В медучреждениях продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться можно через госуслуги, по единому номеру 122 или в поликлинике по месту жительства.