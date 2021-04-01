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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области нет очагов коронавирусной инфекции

Общество, 14:40 12 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очагов групповой - пять и более случаев - заболеваемости COVID-19 в Тюменской области нет. Такие данные на 12 апреля приводит региональное управление Роспотребнадзора.

В детских образовательных учреждениях нет случаев групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Продолжает действовать обязательный масочный режим. Также специалисты призывают чаще мыть руки, минимизировать контакты и соблюдать социальную дистанцию. В медучреждениях продолжается вакцинация против коронавируса. Записаться можно через госуслуги, по единому номеру 122 или в поликлинике по месту жительства.

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# коронавирус , очаги , Роспотребнадзор

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