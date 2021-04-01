  • 12 апреля 202112.04.2021понедельник
  • USD77,1657
    EUR91,7809
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 1,8 млн тестов на COVID-19 провели в Тюменской области в пандемию

Общество, 17:29 12 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 872 тыс. 908 тестов на коронавирус провели в Тюменской области с начала пандемии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Исследования проходят в 20 лабораториях, в том числе частных. Полный список их здесь. Исследования выполняют в течение 48 часов от момента поступления материала. Очередей на тестирование нет.

Вопросы по тестированию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов можно задать на горячей линии 8-904-492-92-30 каждый день с 8 до 20 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Роспотребнадзор , тестирование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:56 12.04.2021Названы победители онлайн-челленджа "Факты говорят"
18:45 12.04.2021Осознанному выбору будущей профессии учились богандинские школьники
18:35 12.04.2021Портрет Гагарина и взлет ракеты: тюменские художники создали арты на фасаде "Космоса"
18:23 12.04.2021Тюменцев приглашают на выставку "108 минут до Космоса"