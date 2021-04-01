Более 1,8 млн тестов на COVID-19 провели в Тюменской области в пандемию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млн 872 тыс. 908 тестов на коронавирус провели в Тюменской области с начала пандемии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Исследования проходят в 20 лабораториях, в том числе частных. Полный список их здесь. Исследования выполняют в течение 48 часов от момента поступления материала. Очередей на тестирование нет.

Вопросы по тестированию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов можно задать на горячей линии 8-904-492-92-30 каждый день с 8 до 20 часов.