В Тобольске горожан 65+ на вакцинацию против COVID-19 привозят на спецавтомобиле

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Маломобильных пациентов 65+ доставляют в поликлинику на вакцинацию против коронавирусной инфекции автотранспортом, сообщает ОБ №3 Тобольска.

С начала февраля против коронавирусной инфекции вакцинировано 38 человек. Помощь пожилым тоболякам в организации вакцинации оказывают волонтеры-медики.

Нетранспортабельным ветеранам Великой Отечественной войны - 60 человек - планируют провести вакцинацию на дому.

С начала марта 2021 г. в Тобольске возобновилась работа медицинской профилактики и диспансеризации взрослого населения. Для полного охвата всех ветеранов Великой Отечественной войны распределили по терапевтическим отделениям. Осмотры проводятся на дому выездными бригадами, в состав которых входят терапевт, фельдшер и медсестра. Медики проводят осмотр, анкетирование, ЭКГ, ведут забор анализов.

Все мероприятия организованы в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" и национального проекта "Демография".