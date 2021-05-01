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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени прививку от COVID-19 можно сделать в Выставочном зале

Общество, 17:25 11 мая 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 откроется в Выставочном зале на время работы ярмарки "Дача. Сад. Огород" с 12 по 16 мая с 10 до 19 часов, сообщает региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Вакцинацию проведут медики городской поликлиники.

Процедура займет 10-15 минут вместе с медосмотром. Сразу после первой прививки врач назначит дату для второго этапа. Прививку можно поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии).

Напомним, вакцинация тюменцев против коронавирусной инфекции проходила во время майских каникул в шести торговых центрах города и на рынке "Алебашевский".

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# вакцинация , коронавирусная инфекция

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