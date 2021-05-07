Сотни тюменцев поставили прививку от COVID-19 и проверили здоровье в торговых центрах
Несколько сотен жителей Тюмени смогли поставить прививку от COVID-19 и проверить здоровье в четырех торговых центрах города с 1 по 6 мая.
Мобильные пункты вакцинации работали в ТЦ "Гудвин", "Сити-молл", "Галерея Вояж", "Премьер".
Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики, горожане совместили шопинг и заботу о здоровье.
"Желающие смогли поставить прививку без записи и длительного ожидания очереди. Тюменцам измеряли артериальное давление, они прошли биоимпедансметрию, а на некоторых площадках измеряли уровень холестерина в крови. Участники акции смогли задать вопросы специалистам поликлиник", - говорят сотрудники городской "Территории здоровья".
Как заметили организаторы акции, работа по вакцинации тюменцев против коронавирусной инфекции продолжится в ТРЦ "Гудвин", "Галерея Вояж", "Премьер", "Зеленый берег", бригады врачей будут ждать тюменцев и под крышей "Алебашевского базара".
Актуальное расписание размещено на сайте.
С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис, добавили медики.
Анжела Лебедева