Сотни тюменцев поставили прививку от COVID-19 и проверили здоровье в торговых центрах

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Несколько сотен жителей Тюмени смогли поставить прививку от COVID-19 и проверить здоровье в четырех торговых центрах города с 1 по 6 мая.

Мобильные пункты вакцинации работали в ТЦ "Гудвин", "Сити-молл", "Галерея Вояж", "Премьер".

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики, горожане совместили шопинг и заботу о здоровье.

"Желающие смогли поставить прививку без записи и длительного ожидания очереди. Тюменцам измеряли артериальное давление, они прошли биоимпедансметрию, а на некоторых площадках измеряли уровень холестерина в крови. Участники акции смогли задать вопросы специалистам поликлиник", - говорят сотрудники городской "Территории здоровья".

Как заметили организаторы акции, работа по вакцинации тюменцев против коронавирусной инфекции продолжится в ТРЦ "Гудвин", "Галерея Вояж", "Премьер", "Зеленый берег", бригады врачей будут ждать тюменцев и под крышей "Алебашевского базара".

Актуальное расписание размещено на сайте.

С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис, добавили медики.

Анжела Лебедева