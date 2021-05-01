На старт забега "Стальной характер" выйдут представители 32 городов

| Фото: Стальной характер | Фото: Стальной характер

Более 1,5 тыс. человек из 32 городов России примут участие в фестивале бега "Стальной характер" в Тюмени 30 мая, сообщают организаторы мероприятия.

Желание приобщиться к спортивному событию проявили жители Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Салехарда, Нового Уренгоя и других. Возраст участников – от 3 до 66 лет. Все они стартуют в разных забегах от "Конторы пароходства" на Набережной. Первый забег начнется в 10 часов.

Трасса пройдет по набережной, в районе Моста влюбленных участники поднимутся на улицу Ленина, по ней добегут до Перекопской, а оттуда вернутся к "Конторе пароходства" по верхнему ярусу набережной. По пути будут предусмотрены пит-стопы, а также места, где можно охладиться, пробежав под струей прохладной воды.

Предусмотрены разные форматы участия. Есть дистанции в 1, 5, 10 или 21,1 км в рамках Всероссийского полумарафона "ЗабегРФ", есть детский забег на 500 и 1000 м, красочный забег и даже маршрут со скандинавской ходьбой.

Для иногородних и участников дистанций фестиваля предусмотрена регистрация 29 мая. Она будет проходить с 10 до 21 часа на термальном курорте "ЛетоЛето". Для остальных спортсменов регистрация состоится в день старта 30 мая.