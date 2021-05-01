В Тюменской области планируют начать первые жилищные проекты в рамках КРТ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Площадку под комплексное развитие территорий (КРТ) определили в Тюменской области, заканчивается формирование нормативной базы. До конца года планируется начать работать на этой площадке, сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Изменения в федеральном законодательстве по КРТ были приняты в конце 2020 года. Сейчас регионы УФО активно работают над собственной нормативной базой.

"Практически все шесть субъектов, которые входят в Уральский федеральный округ, определили площадки под комплексное развитие территорий. Заканчивают формирование собственной нормативной базы. До конца года мы планируем отработать как минимум три площадки: в Курганской, Свердловской и Тюменской областях", - заявил 27 мая Владимир Якушев журналистам на пресс-подходе по итогам совместного заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию и коллегии Минстроя.

Якушев примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 5 июня в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. 3 июня запланировано выступление Владимира Якушева на сессии "Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий". Полпред расскажет о реализации задач в сфере строительства Уральского федерального округа и влиянии комплексного развития территорий на региональную экономику.

4 июня Владимир Якушев примет участие в заседании комиссии Госсовета по теме "Экономика и финансы", в сессиях "Привычки городов" и "Качественный рост: развитие агломераций в ответ на глобальные вызовы", а также в пленарном заседании форума.

Основная тема ПМЭФ-2021 – "Снова вместе. Экономика новой реальности". Участники обсудят вопросы мировой и российской экономики, международном сотрудничестве, кооперации в науке, информационной безопасности, глобальных вызовах и перспективных решениях.

ПМЭФ проводится с 1997 года, с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. Площадка объединяет ведущих экономистов и предпринимателей, государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов. В центре внимания участников форума социально-экономические проблемы, связанные с преодолением последствий пандемии коронавируса, а также бедностью, образованием и занятостью, перспективами рынка труда и другие.