Гранты и субсидии регионального правительства получили 11 учреждений культуры Тюменской области

департамент культуры Тюменской области департамент культуры Тюменской области

Грантовая поддержка дает равные возможности коллективам разных форм собственности в реализации творческого потенциала. Об этом заявила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер во время торжества, посвященного вручению дипломов 11 учреждениям культуры, которые стали победителями конкурсного отбора по получению грантов и субсидий регионального правительства в 2021 году. Церемония чествования прошла во Дворце культуры "Нефтяник" 27 мая.

С начала 2021 года в Тюменской области прошли конкурсы среди театральных и любительских коллективов на предоставление грантовой поддержки. В итоге пять театров получили гранты от 200 до 500 тыс. рублей на реализацию новых проектов. И шесть любительских творческих коллективов стали обладателями субсидии в 300 тыс. рублей.

"Поддержка театральных коллективов в Тюменской области действует с 2012 года. За это время реализовано более 40 проектов. Ежегодно выделяется до 2,5 миллионов рублей. Финансовая поддержка любительских коллективов на конкурсной основе началась в 2019 году. 300 тысяч рублей – весомая сумма для муниципальных коллективов. Они могут направить эти средства на укрепление материально-технической базы, приобретение оборудования, создание новых номеров", - сказала Елена Майер.

В 2021 году на конкурс среди любительских коллективов поступило 18 заявок, отобрано для выделения субсидии в 300 тыс. рублей только шесть. Конкуренция будет расти, уверена Майер, за счет этого и повышается качество творческого продукта.

Напомним, Тюменский драмтеатр на спектакль "Каренин" по роману Льва Толстого получил 500 тыс. рублей. Такую же сумму выделят Театральной мастерской "Будильник" на спектакль "TWIST" по роману Чарльза Диккенса "Оливер Твист". Полмиллиона рублей предстоит освоить Молодежному театру "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко" на постановку спектакля по произведениям Бориса Рыжего. Тюменский театр кукол благодаря региональной субсидии – 300 тыс. рублей - поставит спектакль "Сказка про Царя коварного и Вовку-Пожарного". Централизованное культурно-досуговое объединение "Исток" Абатского района выиграло конкурс и на 200 тыс. рублей создаст спектакль в любительском театре - "Последний исполин".

Дипломы – подтверждение региональной поддержки вручены: образцовому инструментальному ансамблю "Веселые ложки" Центра культуры Тобольского района, народному хору русской песни центра "Арт-Вояж" Ялуторовска, фольклорному ансамблю "Ленок" Центра русской культуры Тюмени, ансамблю народной песни "Раздолье" Тобольского центра искусств и культуры, любительский хор "Россияночка" из Голышманово и вокальному ансамблю "Русская песня" Казанского дома культуры.

Конкурсы среди учреждений культуры региона проходят в рамках национального проекта "Культура".

Анжела Лебедева