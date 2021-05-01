Экономика Тюменской области в 2020 году демонстрировала рост

Фото: ЗапСибНефтехим Фото: ЗапСибНефтехим

Все региональные меры поддержки промышленности были сохранены в Тюменской области в 2020 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"Опережающий рост в обрабатывающем секторе региональной экономики составил 151,7 процента к 2019 году. По этому показателю Тюменская область лидирует среди субъектов Российской Федерации. Индекс промышленного производства за 2020 год составил 121,5 процента к 2019 году", - сообщил губернатор. Драйвером промышленного роста стал комплекс "ЗапСибНефтеХим" в Тобольске, обеспечивший высокую динамику производства химических веществ и химических продуктов.

"Пандемия показала, что реальный сектор экономики страны очень зависим от внешних поставок, и разрывы производственно-технологических цепочек имеют колоссальные негативные последствия. Ответом на данный вызов видим развитие внутренней кооперации предприятий, в частности, развитие кластеров", - отметил Александр Моор.

В конце 2019 года было принято решение о создании нефтепромышленного кластера федерального значения для обеспечения стратегических потребностей нефтегазовой отрасли страны. Первым и стратегическим партнером кластера выступила компания "Газпром нефть". Перспективное направление кластерного развития - переработка полимеров. Стратегический партнер области в этом направлении - компания "СИБУР".

Помощь региона крупным предприятиям в период пандемии, в основном, заключалась в организации противоэпидемических мероприятий, рассказал Александр Моор. Для обеспечения бесперебойной работы предприятий топливно-энергетического комплекса с апреля 2020 года были развернуты буферные терминалы-обсерваторы для компаний, работники которых трудятся вахтовым методом. В целом в минувшем году обсервацию прошли 45 тыс. человек.

"Мы постоянно анализируем финансовое состояние крупных работодателей, ситуацию с занятостью работников. При необходимости подключаемся к решению проблемных вопросов. Своевременно принятые меры поддержки позволили сохранить экономический потенциал области", - подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко