Тюменская область в 2020 году внедрила новые инструменты господдержки для привлечения инвестиций

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Развитие промышленного производства, экономики региона невозможно представить без инвестиционной составляющей. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"Главный вызов прошедшего года для сферы инвестиций - завершение крупнейших инвестиционных проектов прошедшего десятилетия. Ответом на этот вызов стала активизация работы по улучшению инвестиционного климата - упрощение и ускорение регуляторных процедур, внедрение и развитие инструментов привлечения инвесторов", - отметил губернатор.

Сроки получения разрешения на строительство в регионе сократились с 79 дней в 2019 году до 46 дней в 2020 году, подключения к электросетям – с 64 до 59 дней.

В 2020 году начал работать новый инструмент государственной поддержки инвесторов - налоговые льготы участникам региональных инвестиционных проектов. Первым участником регионального инвестиционного проекта стала компания "Выбор-КСМ", которая намерена построить завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства.

Успешным инструментом привлечения инвестиций в промышленность региона стали индустриальные парки. 19 резидентов индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский" произвели в 2020 году продукции на более чем 4 млрд рублей и заплатили в консолидированный бюджет Тюменской области более 365 млн рублей налогов.

"Подготовлена концепция создания промышленного технопарка на базе ДСК-500 в Тюмени. Планируем создать там не только производственные помещения, но и креативные и коммуникационные пространства - лаборатории, коворкинги, выставочные и спортивные площадки", - рассказал Александр Моор.

В реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" вовлечены 67 предприятий региона - на 12% больше целевых значений.

Евгений Бабенко