Тюменская область в 2020 году внедрила новые инструменты господдержки для привлечения инвестиций
Развитие промышленного производства, экономики региона невозможно представить без инвестиционной составляющей. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.
"Главный вызов прошедшего года для сферы инвестиций - завершение крупнейших инвестиционных проектов прошедшего десятилетия. Ответом на этот вызов стала активизация работы по улучшению инвестиционного климата - упрощение и ускорение регуляторных процедур, внедрение и развитие инструментов привлечения инвесторов", - отметил губернатор.
Сроки получения разрешения на строительство в регионе сократились с 79 дней в 2019 году до 46 дней в 2020 году, подключения к электросетям – с 64 до 59 дней.
В 2020 году начал работать новый инструмент государственной поддержки инвесторов - налоговые льготы участникам региональных инвестиционных проектов. Первым участником регионального инвестиционного проекта стала компания "Выбор-КСМ", которая намерена построить завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства.
Успешным инструментом привлечения инвестиций в промышленность региона стали индустриальные парки. 19 резидентов индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский" произвели в 2020 году продукции на более чем 4 млрд рублей и заплатили в консолидированный бюджет Тюменской области более 365 млн рублей налогов.
"Подготовлена концепция создания промышленного технопарка на базе ДСК-500 в Тюмени. Планируем создать там не только производственные помещения, но и креативные и коммуникационные пространства - лаборатории, коворкинги, выставочные и спортивные площадки", - рассказал Александр Моор.
В реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" вовлечены 67 предприятий региона - на 12% больше целевых значений.
Евгений Бабенко