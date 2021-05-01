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В Тюмени пройдет награждение победителей конкурса "Памятники Тюмени"

Общество, 08:49 31 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Награждение победителей X конкурса "Памятники Тюмени" пройдет в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) 1 июня, сообщают организаторы.

В конкурсе приняло участие более 2,5 тыс. человек, большинство из них - дети от шести до четырнадцати лет. Участники не только отвечали на вопросы по истории тюменских памятников. Самые маленькие тюменцы в возрасте от 6 до 9 лет раскрашивали изображения домов-памятников, ребята 10-14 лет писали сочинение, а горожане от 15 лет и старше участвовали в фотоквесте.

Награждать победителей будут известные в нашем городе краеведы и литературоведы: председатель жюри Александр Петрушин, историк Валерий Чупин, доктор филологических наук Наталья Рогачева.

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# конкурс , памятники

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