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В Тюмени обсудят развитие комфортной городской среды и открытие новых пространств

Общество, 09:59 31 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О том, как создавать комфортную среду и развивать новые пространства, расскажут на фестивале "О любви к городу", который откроется возле мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 6 июня в 16 часов, сообщают организаторы.

Пленарка "Диалоги о городе" от проекта "1А Первомайская" пройдет с 16 до 18 часов. На ней обсудят комфортную городскую среду: создание и развитие нового визуального контекста города и как с ним работать. Эксперты расскажут о возможных путях развития инфраструктуры города и его районов с точки зрения сценариев жизни людей. Еще одной темой станет — бренд Тюмени как магнит для туристов и основа инвестиционной привлекательности города.

Спикеры — глава города Руслан Кухарук, архитектор, глава архитектурного бюро Дмитрий Морозов, директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев, проректор ТюмГУ Таисья Погодаева, предприниматель, основатель боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артем Рахмеев, куратор общественных молодежных пространств в Тюменской области, руководитель проекта "Фиджитал" Юлия Каргаполова. На встречу необходимо зарегистрироваться на сайте.

Напомним, 6 июня на фестивале "О любви к городу" на площадке мультицентра "Контора пароходства" пройдут лекции, мастер-классы и ярмарка региональных создателей.

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# комфортная городская среда , Контора пароходства , фестиваль

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