Из Тюмени в Анапу можно попасть на дополнительных поездах с 1 июня

| Фото: СвЖД | Фото: СвЖД

Дополнительные поезда к Черноморскому побережью назначены СвЖД на летний период, сообщает пресс-служба компании.

Составы будут курсировать из Тюмени, Екатеринбурга и Перми до Анапы, Имеретинского курорта и обратно по датам, на которые был зафиксирован пик спроса на железнодорожные билеты по направлениям.

Среди новых поездов - №595/592 Тюмень – Анапа – Пермь, отправлением из Тюмени 1 июня и 16 августа из Анапы – 4 июня и 19 августа.

№596/595 Екатеринбург – Анапа – Тюмень, отправление из Екатеринбурга 3 июня, 3 и 27 июля, 20, 28 августа. Из Анапы – 6 июня, 6 и 30 июля, 23 и 31 августа.

№595/596 Тюмень – Анапа, отправление из Тюмени 10, 28 июня и 22 июля. Из Анапы – 13 июня. №591/596 Пермь – Анапа – Тюмень, отправление из Перми 7 июня, 4 и 28 июля. Из Анапы – 10 июня, 7 и 31 июля.

№595/596 Тюмень – Анапа – Екатеринбург, отправление из Тюмени 14 августа. Из Анапы – 17 августа.

Ранее на СвЖД были назначены поезда, которые традиционно в летний сезон курсируют в сообщении с городами Черноморского побережья. Это скорые поезда из Екатеринбурга до Анапы и Имеретинского курорта, а также поезд Приобье – Новороссийск. Составы будут курсировать с конца мая до середины сентября.

По просьбам пассажиров назначен дополнительный поезд №542/541 Екатеринбург – Нижневартовск. Отправление из Екатеринбурга 29 мая, 2, 6, 10, 14 июня; из Нижневартовска – 31 мая, 4, 8, 12, 16 июня.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте "РЖД", в приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах. Продажа открывается за 90 суток.