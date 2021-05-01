Александр Моор: "Химическая отрасль – двигатель инновационного развития всей экономики"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Химическая отрасль – двигатель инновационного развития всей экономики. Именно здесь рождаются новые материалы, позволяющие делать нашу жизнь более комфортной, беречь природу и сохранять жизни людей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников отрасли с Днем химика.

Особые слова благодарности глава региона выразил ветеранам, возводившим в 70-80-е годы прошлого века "химический гигант" на Иртыше – Тобольский нефтехимический комбинат. Сегодня именно на его базе выросло и продолжает развиваться крупнейшее в России предприятие по переработке углеводородного сырья.

"В сложнейших условиях пандемии коронавируса наши нефтехимики сумели увеличить производство полимеров, из которых производят плёнку, упаковочную тару, защитные медицинские маски, эпидкостюмы, шприцы… Спасибо вам за отличную работу! От души желаю всем работникам и ветеранам химической отрасли региона доброго здоровья, бодрости и успехов в производственной деятельности! Мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям!", - сказал Александр Моор.