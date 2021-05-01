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В Тобольске отремонтируют шесть дамб

Общество, 18:05 28 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть дамб отремонтируют в Тобольске до ноября 2021 года, сообщает городская администрация.

Контракт на выполнение работ заключен с Югорской энергосервисной компанией.

Также определена подрядная организация, которая проведет текущий ремонт дамбы по ул. 1-я Береговая, 22.

"В прошлом году администрация города направила заявку на предоставление субсидии на ремонт дамбы в районе Нефтебазы. Мы выбрали участок, который особенно требует ремонта – между вторым и третьим пикетом. Сегодня на него выделено 950 тысяч рублей. На другие участки понадобится, ориентировочно, 11 млн 800 тысяч. Срок гарантийных обязательств подрядной организации "Тобольскстроймеханизация" истек, работы будут проводиться в рамках текущего ремонта", - сообщила заместитель начальника Имущественной казны Тобольска Алена Потапкова.

Дамба в районе переправы относится к объекту "Инженерная защита подгорной части города". Проектные решения в ее отношении разработаны в 1998 году, их корректировка состоялась в 2014 и 2016 годах. Тогда же объект реконструировали.

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# дамбы , Тобольск

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