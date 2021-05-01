Границы стерты, или Как использовать в Тюменской области британскую модель развития креативных индустрий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У Тюменской области есть большой потенциал в развитии креативных индустрий. Регион уже преуспел в некоторых направлениях, поэтому задача - расширить их перечень и посмотреть на те сектора экономики, которые еще не задействованы. Это могут быть блоки, связанные с архитектурой, дизайном, модой, современными технологиями, созданием контента, мультипликацией и другие.

Такое мнение на "Дне предпринимателя", который проходит в Тюмени 28 мая, высказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"В мире поменялся экономический тренд и в топе мировых компаний те, кто как раз связан с креативными индустриями. Сегодня можно производить уникальный продукт на территории региона и транслировать его в любую точку мира. Границы стираются, поэтому не надо боятся и сомневаться, а пробовать себя в разных направлениях", - подчеркнул он.

Андрей Пантелеев предложил использовать британскую модель развития креативных индустрий, предполагающую несколько этапов. Сначала появляются люди, готовые создать вокруг себя сообщества. Затем создаются локации, где команда могла бы развиваться. Далее идет создание кластера и выход на экспорт.

"Рынок креативных индустрий сегодня очень большой и оценивается в триллионы долларов, в нем заняты около 30 миллионов человек в мире. Тот регион или страна, которая выбрала это направление, имеет высокий экспортный доход. Прошлый пандемийный год показал, как экспорт может развиваться благодаря новым технологиям. И у нас в Тюменской области есть несколько компаний, которые зашли в десятки стран со своей продукцией", - отметил он.

Андрей Пантелеев добавил, что в тюменском регионе уже есть крупные заказчики, вокруг которых формируются определенные рынки. Он предложил изучить этот вопрос и понять, как дальше работать в данном направлении. Также было сказано о создании среды для развития креативных индустрий.

"Сегодня нам объясняют, что должна быть среда, которая позволяет этим индустриям развиваться и чувствовать себя комфортно. В Тюмени многое сделано с точки зрения создания среды, осталось сделать ее комфортной", - добавил Пантелеев.

Отметим, "День предпринимателя" в Тюмени посвящен развитию креативных индустрий. Мероприятие объединило бизнесменов, топ-менеджеров компаний и тех, кто планирует открыть свой бизнес или инвестировать в новые проекты. Андрей Пантелеев выразил уверенность, что "День предпринимателя" станет точкой роста для старта новых программ.

Любовь Голышева