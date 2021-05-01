МФК "Тюмень" сыграет в полуфинале плей-офф Париматч-Суперлиги

Фото: МФК "Тюмень" Фото: МФК "Тюмень"

Полуфинал плей-офф чемпионата России по мини-футболу среди команд Париматч-Суперлиги стартует 29 мая. МФК "Тюмень" проведет серию с "Норильским никелем", "Синара" из Екатеринбурга — с КПРФ из Москвы.

"У каждого клуба свои высокие амбиции, все рвутся на пьедестал, в Лигу чемпионов. "Норильский никель" - очень хорошая команда, соперник сильный, и чтобы одолеть его, надо отдать все силы, применить все свое умение. Готовимся к тяжелым битвам", -прокомментировал пресс-службе капитан "Тюмени" Артем Антошкин.

Согласно регламенту, счет серии будет идти до трех побед. По итогам выявят команды, которые продолжат борьбу за золото и бронзу чемпионата. Для МФК "Тюмень" первые два матча пройдут на выезде, в Норильске. В субботу поединок начнется в 18 часов, в воскресенье — в 19 часов. Болельщики смогут посмотреть прямые трансляции на официальном youtube-канале Ассоциации мини-футбола России. Финал, где определятся обладатели 1 и 2 места, а также серия за 3-е место продлятся с 13 по 23 июня, пишет "Вслух.ру".