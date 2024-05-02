Воспитанники "Тюмени" одержали две победы над красноярскими футболистами
Спорт, 15:13 02 мая 2024
| Фото: ФК "Тюмень"
Две победы одержали воспитанники ФК "Тюмень" 2009 года рождения над сверстниками из красноярского "Енисея" во втором туре Сибирской ЮФЛ на поле стадиона "Геолог".
После двух туров тюменские команды 2007 и 2008 годов рождения набрали максимальное количество очков и находятся среди лидеров. У младших пока три очка, и они делят места с третьего по седьмое.
Теперь тюменцы сыграют дома с "Новосибирском". Матчи пройдут на стадионе "Геолог" 8 мая.