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Воспитанники "Тюмени" одержали  две победы над красноярскими футболистами

Спорт, 15:13 02 мая 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Две победы одержали воспитанники ФК "Тюмень" 2009 года рождения над сверстниками из красноярского "Енисея" во втором туре Сибирской ЮФЛ на поле стадиона "Геолог".

После двух туров тюменские команды 2007 и 2008 годов рождения набрали максимальное количество очков и находятся среди лидеров. У младших пока три очка, и они делят места с третьего по седьмое.

Теперь тюменцы сыграют дома с "Новосибирском". Матчи пройдут на стадионе "Геолог" 8 мая.

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# ФК Тюмень , футбол

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