ТюмГУ и Сбербанк подписали зеленый меморандум

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Зеленый меморандум о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды подписали ректор ТюмГУ Иван Романчук и управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов. Документ рассчитан на три года.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, стороны намерены сотрудничать в части разработки и реализации экологических проектов, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, внедрение лучших практик в сфере устойчивого развития.

"Это своего рода протокол о намерениях, которые имеют глобальное значение для развития цивилизации, России, для будущего наших детей. Я надеюсь, что наши совместные шаги станут значимыми для развития экологической культуры, будут способствовать повышению грамотности населения, созданию условий для развития экологического образования и воспитания, бережного отношения к природе", - отметил Иван Романчук.

"Безусловно, Сбер как опорный банк и ТюмГУ как ведущий вуз региона способны внести существенный вклад в формирование ответственного экологического поведения. Совместными усилиями мы реализуем много волонтерских и образовательных проектов, способных улучшить экологическую ситуацию в регионе", - уверен Евгений Светлов.

Стоит добавить, что Тюменский госуниверситет находится в авангарде зеленой повестки. Первый проректор Андрей Толстиков напомнил, что тематическими фокусами Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, базовой организацией которого выступает университет, являются биобезопасность человека, растений и животных. Кроме того, на базе ТюмГУ будет создан один из первых в России карбоновых полигонов.