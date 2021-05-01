Два брата из Ялуторовского района застрелили лося

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двоих мужчин, подозреваемых в незаконной охоте, задержали в Ялуторовском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники регионального Госохотдепартамента обнаружили в лесу недалеко от д. Озерная тушу убитого лося. Рядом находились двое граждан, которые приехали на тракторе.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое братьев 57 и 52 лет. У них изъято два охотничьих карабина. Злоумышленники приехали в лес на автомобиле, застрелили лося, а затем вернулись на тракторе, чтобы увезти тушу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.