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Два брата из Ялуторовского района застрелили лося

Происшествия, 10:10 31 мая 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двоих мужчин, подозреваемых в незаконной охоте, задержали в Ялуторовском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники регионального Госохотдепартамента обнаружили в лесу недалеко от д. Озерная тушу убитого лося. Рядом находились двое граждан, которые приехали на тракторе.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое братьев 57 и 52 лет. У них изъято два охотничьих карабина. Злоумышленники приехали в лес на автомобиле, застрелили лося, а затем вернулись на тракторе, чтобы увезти тушу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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# браконьерство , незаконная охота , Ялуторовский район

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