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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

15 лесных пожаров зафиксировано за сутки в Тюменской области

Происшествия, 10:21 31 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 лесных пожаров на общей площади 323,2 га и один ландшафтный пожар на общей площади 0,5 га зафиксированы за сутки в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб 31 мая.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 23, ландшафтных пожаров – два.

За сутки ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 34,4 га и один ландшафтный пожар - 0,5 га.

Напомним, 11 мая 2021 года в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона за исключением территорий населенных пунктов.

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# ландшафтные пожары , лесные пожары , пожароопасный сезон

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