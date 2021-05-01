Лекции федеральных экспертов форума "УТРО" будут доступны на онлайн-платформе

| Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Запущена онлайн-платформа кейс-форума "УТРО". Все желающие смогут зарегистрироваться и с 1 июня по 2 июля бесплатно прослушать 70 лекций по семи направлениям форума, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" впервые пройдет в Салехарде (Ямал) в формате кейс-форума по семи тематическим и практическим трекам. Участники создадут готовые продукты, в том числе продумают экоакцию по очистке берега в п. Салемал, короткометражный фильм, маршрут для путешествия и многое другое. Участниками станут 350 молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет.

Онлайн-часть для всех желающих пройдет с 1 июня по 2 июля.

"Для тех, кто поедет на кейс-форум, работа по выбранному треку начнется уже сейчас. Все лекции и задания на площадке созданы для того, чтобы пять дней в Салехарде были максимально продуктивными. Если вы не едете на форум, для вас это прекрасная возможность прокачать умения не выходя из дома, в любое удобное время. Для эффективной работы внутри трека будут созданы чаты со спикерами и экспертами, которые подготовят для вас задания и обратную связь по ним", – отметил руководитель форума Максим Артёмов.

Будут доступны лекции по созданию общественных пространств, изучению городской среды, разработке турпродукта, введению в педагогический дизайн, развитию экологического мышления и созданию кино, востребованного на российском и глобальном уровне.

Среди спикеров кейс-форума - исследователь-аналитик и психолог, соавтор инструмента для создания новых идей в образовательных проектах и программах CRAFT\ED, преподаватель School of Education, куратор школы инноваций "ИКРА" Дарья Савельева. Она проектирует образовательные программы и исследует мотивацию в обучении в Нидерландском университете Маастрихт. На общей встрече выступит продуктолог Яндекс, в прошлом руководитель департамента преподавания в образовательном центре MAXIMUM Артём Сусь.

Подключиться к доступным лекциям и воспользоваться размещенными на платформе материалами можно на сайте форума. Первая лекция пройдет 1 июня.