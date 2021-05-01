Первая неделя июня в Тюмени будет прохладной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прохладная погода ожидается в Тюмени в ближайшую неделю, с 31 мая по 6 июня.

По данным центра Фобос, в регион начнет прорываться более холодный воздух, поэтому в начале недели возможны дожди, а температура воздуха резко понизится.

В Тюмени 31 мая возможен дождь, днем столбики термометров поднимутся до плюс 11, ночью опустятся до плюс 5.

1 и 2 июня ожидается переменная облачность, дневная температура воздуха не превысит плюс 20 градусов, ночью – от 6 до 11 градусов тепла.

3 и 4 июня воздух в течение дня будет прогреваться до плюс 17 градусов, ночная температура воздуха составит плюс 7 градусов.

В выходные, 5 и 6 июня станет немного теплее. В дневные часы ожидается до 25 градусов тепла, ночью – до плюс 12.

Любовь Голышева