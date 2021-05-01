Личность человека, чьи останки нашли в тюменском пруду, помогут установить генетики

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Проверку по факту обнаружения в пруду Студенческом в Тюмени автомобиля ВАЗ-2106 с человеческими останками ведут следователи. Назначены экспертизы, в том числе генетическая, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Напомним, транспортное средство с костями внутри обнаружили в водоеме на ул. Мельникайте вечером 28 мая.

Как рассказали в ведомстве, назначен ряд исследований. Они помогут установить личность человека и давность его смерти. Сколько будут длиться экспертизы пока неизвестно. Полученные данные проверят по базе без вести пропавших лиц.